Во время «Прямой линии» 12 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям новых территорий России и отметил готовность их поддерживать — как и всех жителей Кубани.

Вопрос поступил из Херсонской области: может ли получить жилищный сертификат человек, который очень хочет жить и работать в Краснодарском крае, но имеет прописку на левом берегу Днепра. По словам звонившего, средств к существованию там нет, поэтому пришлось покинуть дом и приехать жить и работать в Динской район.

«Вы такие же как мы. На таких же условиях и правах мы готовы вас принимать в Краснодарском крае. Вместе с вами делать экономику, растить детей, развивать наш край. Все мы одинаковые и не можем ставить одних в приоритет другим. Каждый житель края тоже добивается успехов, работы, тоже хочет, чтобы у детей все было хорошо. Давайте делать это вместе, и мы готовы с распростертыми руками вам оказывать здесь помощь, поддержку, как и в целом жителям края. Только такой подход, единый для всех», — сказал Вениамин Кондратьев.

В прошлом году на Кубань приехали около 100 тыс. жителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В 55 здравницах края находятся 13,5 тыс. жителей Херсонской области. На базе пунктов временного размещения переселенцев работают Центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве. Более 12 тыс. человек уже получили материальную помощь в 100 тыс. рублей на первоначальные нужды.

В крае продолжают выдавать жилищные сертификаты гражданам России, которые приехали на Кубань из Херсона и правобережной части области. Более 4,5 тыс. человек получили документы на право приобрести недвижимость на сумму более 14,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44;

с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram;

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.

Читайте также: Кондратьев — каждый вопрос «Прямой линии» будет под контролем, пока по нему не найдут решение.