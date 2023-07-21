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Выплаты получили более 1,1 тыс. жителей, пострадавших от удара стихии в Туасинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyplaty-poluchili-bolee-1-1-tys-zhitelej-postradavshih-ot-udara-stihii-v-tuasinskom-rajone
Выплаты получили более 1,1 тыс. жителей, пострадавших от удара стихии в Туасинском районе
Фото t.me/tuapseregionadm

В пострадавших в результате ЧС населенных пунктах Туапсинского района завершили основные работы по ликвидации последствий разгула стихии. В настоящее время объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

По заявкам жителей ведется уборка ила и мусора в селах и поселках, спасатели расчищают переходы под мостами. В муниципалитете продолжают работу комиссии по оценке ущерба. В настоящее время обследовали 2 тыс. 974 домовладений, составили 1 тыс. 22 заключения о подтоплении. Всего в зоне ЧС оказалось 3 тыс. 43  человека.

Единовременную материальную помощь получили 1 тыс. 115 пострадавших. Из них по 10 тыс. рублей получили 672 человека, по 50 тыс. рублей — 410 человек, по 100 тыс. рублей — 33 человека, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последствия ЧС ликвидировали на пляжах Туапсинского района.

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