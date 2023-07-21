Выплаты получили более 1,1 тыс. жителей, пострадавших от удара стихии в Туасинском районе

В пострадавших в результате ЧС населенных пунктах Туапсинского района завершили основные работы по ликвидации последствий разгула стихии. В настоящее время объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

По заявкам жителей ведется уборка ила и мусора в селах и поселках, спасатели расчищают переходы под мостами. В муниципалитете продолжают работу комиссии по оценке ущерба. В настоящее время обследовали 2 тыс. 974 домовладений, составили 1 тыс. 22 заключения о подтоплении. Всего в зоне ЧС оказалось 3 тыс. 43 человека.

Единовременную материальную помощь получили 1 тыс. 115 пострадавших. Из них по 10 тыс. рублей получили 672 человека, по 50 тыс. рублей — 410 человек, по 100 тыс. рублей — 33 человека, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последствия ЧС ликвидировали на пляжах Туапсинского района.