Последствия ЧС ликвидировали на пляжах Туапсинского района

В Туапсинском районе завершили основные работы по расчистке пляжей от обломков и мусора, принесенного наводнением.

Для расчистки пляжных территорий применялись экскаваторы, бульдозеры, тракторы и самосвалы. В работах по ликвидации последствий ЧС участвовали спасатели, казаки, специалисты ДРСУ из разных районов края, сотрудники строительной компании и местные жители.

В настоящее время на 21 из 22 пляжей восстановили пляжное оборудование, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чтобы избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на купание в море в Туапсинском районе продлили до 26 июля.