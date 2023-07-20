Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Последствия ЧС ликвидировали на пляжах Туапсинского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posledstviya-chs-likvidirovali-na-plyazhah-tuapsinskogo-rajona
Последствия ЧС ликвидировали на пляжах Туапсинского района
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе завершили основные работы по расчистке пляжей от обломков и мусора, принесенного наводнением.

Для расчистки пляжных территорий применялись экскаваторы, бульдозеры, тракторы и самосвалы. В работах по ликвидации последствий ЧС участвовали спасатели, казаки, специалисты ДРСУ из разных районов края, сотрудники строительной компании и местные жители.

В настоящее время на 21 из 22 пляжей восстановили пляжное оборудование, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чтобы избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на купание в море в Туапсинском районе продлили до 26 июля.

Статьи
Топ-5 самых известных фильмов с Брюсом Ли
Топ-5 самых известных фильмов с Брюсом Ли
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 июля
Худеем и успокаиваемся: 5 чудесных свойств мятного чая
Худеем и успокаиваемся: 5 чудесных свойств мятного чая
Детский онколог рассказала, в каких случаях нужно срочно проверить родинки
Детский онколог рассказала, в каких случаях нужно срочно проверить родинки
Семь мест, куда стоит сходить в Архипо-Осиповке
Семь мест, куда стоит сходить в Архипо-Осиповке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях