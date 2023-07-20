Последствия ЧС ликвидировали на пляжах Туапсинского района
Общество
20.07.2023 09:17
В Туапсинском районе завершили основные работы по расчистке пляжей от обломков и мусора, принесенного наводнением.
Для расчистки пляжных территорий применялись экскаваторы, бульдозеры, тракторы и самосвалы. В работах по ликвидации последствий ЧС участвовали спасатели, казаки, специалисты ДРСУ из разных районов края, сотрудники строительной компании и местные жители.
В настоящее время на 21 из 22 пляжей восстановили пляжное оборудование, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», чтобы избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на купание в море в Туапсинском районе продлили до 26 июля.