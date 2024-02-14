Выплаты получат жильцы дома, пострадавшего от пожара в Анапе

Меры поддержи обсудили первый зампрокурора Кубани Павел Гвоздев и мэр Анапы Василий Швец.

Всем жильцам будет выплачено единоразово по 10 тыс. рублей на покупку товаров первой необходимости. При полной потере имущества выплатят 100 тыс. рублей, при частичной — 50 тыс. рублей.

Кроме того, сейчас прорабатывают варианты помощи людям, квартиры которых не подлежат восстановлению. После того, как завершат следственные мероприятия, комиссия проведет оценку ущерба.

В пунктах временного размещения находятся 60 человек, всего подготовили более 350 мест. Всех нуждающихся разместят и обеспечат питанием, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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