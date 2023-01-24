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Выплаты по ОСАГО увеличили из-за повышения стоимости запчастей в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyplaty-po-osago-uvelichili-iz-za-povysheniya-stoimosti-zapchastej-v-rossii
Выплаты по ОСАГО увеличили из-за повышения стоимости запчастей в России

Об этом сообщили в Российском союзе Автостраховщиков. Средняя выплата по обязательному страхованию с января 2022 года выросла на 28%.

По итогам декабря прошлого года средняя выплата составила 91 тыс. 314 рублей. В январе по обязательному страхованию выплата составляла 71 тыс. 379 рублей. Также с января по декабрь прошлого года зафиксировали средний рост цен на запчасти на 28%.

При этом по данным РСА средняя премия по ОСАГО в целом выросла на 21% — по итогам 2022 года она составила 6 тыс. 793 рубля. Для легковых автомобилей средняя премия увеличилась на 17% — до 6 тыс. 370 рублей, в части КАСКО она выросла с 39 тыс. 805 рублей до 40 тыс. 52 рублей.

«Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО», — цитирует президента РСА Евгения Уфимцева «Коммерсантъ».

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