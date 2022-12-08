В России могут увеличиться штрафы за отсутствие ОСАГО

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Согласно предложенным изменениям, водителю с просроченным полисом ОСАГО придется заплатить штраф в 3 тыс. рублей. В настоящее время сумма штрафа составляет 500 рублей. Если же у водителя вообще нет полиса, то штраф может составить 5 тыс. рублей. Сейчас водители без ОСАГО платят 800 рублей. Для автомобилистов, не вписанных в страховку, предлагаются аналогичные меры.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда недобросовестные автовладельцы предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали поправки. Они отметили, что отсутствие полиса — серьезное нарушение, от которого страдают в первую очередь невиновные участники движения.

«Если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании, ему придется судиться с виновником. Поэтому для тех людей, которые не страхуют свою ответственность и не покупают полис ОСАГО, штраф должен быть максимальным — до 5 тыс. рублей», — цитирует сообщение РСА газета «Известия».

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