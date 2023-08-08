Выплаты на улучшение жилищных условий получили более 220 семей в Краснодарском крае

Такую поддержку предоставляют в рамках госпрограммы по обеспечению граждан жильем и коммунальными услугами.

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, за время реализации программы — с 2004 года — эту материальную помощь в крае получили 4,4 тыс. молодых семей.

«Субсидии предоставляют ежегодно. В этом году выдали 291 свидетельство на улучшение жилищных условий, выплаты уже перечислены 228 семьям. Всего в этом году право на получение поддержки реализуют 300 семей», — рассказал вице-губернатор.

Он добавил, что на эти цели из бюджетов всех уровней выделили 657 млн рублей. Чаще всего за выплатами на улучшение жилищных условий обращались жители Краснодара, Крымского, Северского, Абинского и Курганинского районов. Ее размер зависит от норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья, установленного в муниципалитете. Так, в Краснодаре на двоих предусмотрена выплата в 1,4 млн рублей, на троих — более 2 млн рублей.

Соцвыплату могут получить молодые семьи с детьми или без них, которые признаны нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.

Подробную информацию об этом виде господдержки можно найти на сайте министерства ТЭК и ЖКХ региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: молодым семьям могут компенсировать 30% затрат на аренду жилья.