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Молодым семьям могут компенсировать 30% затрат на аренду жилья

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodym-semyam-mogut-kompensirovat-30-zatrat-na-arendu-zhilya
Молодым семьям могут компенсировать 30% затрат на аренду жилья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Семейные пары любого возраста, которые находятся в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья в размере до 30%.

Такую инициативу в аппарат правительства РФ направила Федеральная компания «Этажи». Из документа следует, что компенсировать часть расходов на жилье предлагается за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья.

«Следует устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок — с учетом совокупного дохода семьи и ее состава, и увеличивать размер субсидирования при появлении детей», — говорится в тексте обращения.

По мнению аналитиков, налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар станут еще одной мерой стимулирования рождаемости. Кроме того, эксперты считают, что новая инициатива окажет положительное влияние и на рынок строящегося жилья, так как сокращение расходов на аренду квартиры позволит молодым семьям быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на новостройки, пишут «Известия».

Читайте также: Минстрой предложил компенсировать молодежи до 35 лет часть затрат на аренду жилья.

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