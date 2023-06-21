Минстрой предложил компенсировать молодежи до 35 лет часть затрат на аренду жилья

В России запланировали ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи людям до 35 лет.

По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, условием участия в программе станет обязательство параллельно копить деньги на первоначальный взнос по ипотеке на квартиру в новостройке.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя найм жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — рассказал Стасишин.

В Минстрое также рассказали о том, что предложенная комплексная программа позволит не только накопить на первоначальный взнос на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодежь к исполнению обязательств по будущему кредиту. Подробности новой программы раскроют в течение ближайших двух месяцев.

Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что программа окажет позитивное влияние на демографическую ситуацию в стране и поспособствует повышению уровня жизни молодых специалистов, пишут «Известия».

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