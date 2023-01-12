В России предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом

Сейчас россияне могут потратить средства материнского капитала на покупку новой жилой площади в собственность.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо, в котором предложил разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом.

По мнению политолога, многие молодые семьи с детьми не имеют возможности купить квартиру в ипотеку и продолжают снимать жилье. При этом возможность платить из маткапитала за съемное жилье стало бы весомой мерой поддержки молодых родителей, уверен автор инициативы.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала», — цитирует обращение политолога RT.

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