В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
Общество
01.01.2023 10:40
По данным Минтруда РФ, с 1 января семьи с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до трех лет.
В ведомстве отметили, что раньше такую выплату могли получать только родители вторых детей. Сейчас выплаты может оформить любая имеющая маткапитал семья на любого ребенка в возрасте до 3-х лет и вне зависимости от очередности его рождения.
Выплату из маткапитала можно получать в дополнение к единому пособию. Ее размер составит один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться с заявлением Социальный фонд России. Выплату можно использовать в течение года или в течение нескольких месяцев, сообщает ТАСС.
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