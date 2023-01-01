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В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-yanvarya-semi-smogut-oformit-vyplatu-iz-matkapitala-na-lyubogo-rebenka-do-treh-let
В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным Минтруда РФ, с 1 января семьи с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до трех лет.

В ведомстве отметили, что раньше такую выплату могли получать только родители вторых детей. Сейчас выплаты может оформить любая имеющая маткапитал семья на любого ребенка в возрасте до 3-х лет и вне зависимости от очередности его рождения.

Выплату из маткапитала можно получать в дополнение к единому пособию. Ее размер составит один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться с заявлением Социальный фонд России. Выплату можно использовать в течение года или в течение нескольких месяцев, сообщает ТАСС.

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