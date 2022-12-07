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В России предложили разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-razreshit-ispolzovat-matkapital-na-sanatorno-kurortnoe-lechenie
В России предложили разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такое предложение направила в Минздрав и Минтруд уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По мнению Ирины Волынец, путевки на санаторно-курортное лечение предоставляют в порядке очередности. Очередь формируют по дате подачи заявления. Число заявок во много раз больше числа выделяемых за счет субсидий из федерального бюджета путевок.

При этом, большинство многодетных семей с детьми не могут позволить приобрести путевку в санаторий. По словам детского омбудсмена, разрешение использовать маткапитал стало бы действенным способом поддержки здоровья всех членов семьи.

«Прошу Вас поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного капитала) на санаторно-курортное лечение семьи», — цитирует обращение Ирины Волынец RT.

Читайте также: в России в 2023 году размер маткапитала на второго ребенка увеличится до 779 тыс. рублей.

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