В России предложили разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение

Такое предложение направила в Минздрав и Минтруд уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По мнению Ирины Волынец, путевки на санаторно-курортное лечение предоставляют в порядке очередности. Очередь формируют по дате подачи заявления. Число заявок во много раз больше числа выделяемых за счет субсидий из федерального бюджета путевок.

При этом, большинство многодетных семей с детьми не могут позволить приобрести путевку в санаторий. По словам детского омбудсмена, разрешение использовать маткапитал стало бы действенным способом поддержки здоровья всех членов семьи.

«Прошу Вас поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного капитала) на санаторно-курортное лечение семьи», — цитирует обращение Ирины Волынец RT.

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