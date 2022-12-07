В России предложили разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение
Такое предложение направила в Минздрав и Минтруд уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
По мнению Ирины Волынец, путевки на санаторно-курортное лечение предоставляют в порядке очередности. Очередь формируют по дате подачи заявления. Число заявок во много раз больше числа выделяемых за счет субсидий из федерального бюджета путевок.
При этом, большинство многодетных семей с детьми не могут позволить приобрести путевку в санаторий. По словам детского омбудсмена, разрешение использовать маткапитал стало бы действенным способом поддержки здоровья всех членов семьи.
«Прошу Вас поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного капитала) на санаторно-курортное лечение семьи», — цитирует обращение Ирины Волынец RT.
Читайте также: в России в 2023 году размер маткапитала на второго ребенка увеличится до 779 тыс. рублей.
- Вернуть Арбат: мэр Краснодара предложил реконструировать улицу Чапаева
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки
- В Новороссийске иномарка снесла остановку и смяла дорожный знак
- СК завел дело на мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Ростовской области
- Поезд Деда Мороза не приедет в Краснодарский край