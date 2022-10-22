Выплату в 10 тыс. рублей получили более 170 пострадавших при крушении Су-34 в Ейске
Происшествия
22.10.2022 08:46
Единовременную выплату в 10 тыс. рублей на 17:00 21 октября перевели 178 жильцам пострадавшей при падении самолета девятиэтажки. Деньги получают все прописанные в доме граждане.
Всего к этому времени заявления на выплату подали 792 человека из 318 квартир.
Кроме того, продолжается прием документов на выплату материальной помощи при утрате имущества (частичной — 50 тыс. рублей и полной — 100 тыс. рублей). Заявления на эти выплаты подали 158 человек из 93 квартир, сообщает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в Telegram.
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