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Выплату в 10 тыс. рублей получили более 170 пострадавших при крушении Су-34 в Ейске

Происшествия
22.10.2022 08:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyplatu-v-10-tys-rublej-poluchili-bolee-170-postradavshih-pri-krushenii-su-34-v-ejske
Выплату в 10 тыс. рублей получили более 170 пострадавших при крушении Су-34 в Ейске
Фото t.me/opershtab23

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей на 17:00 21 октября перевели 178 жильцам пострадавшей при падении самолета девятиэтажки. Деньги получают все прописанные в доме граждане.

Всего к этому времени заявления на выплату подали 792 человека из 318 квартир.

Кроме того, продолжается прием документов на выплату материальной помощи при утрате имущества (частичной — 50 тыс. рублей и полной — 100 тыс. рублей). Заявления на эти выплаты подали 158 человек из 93 квартир, сообщает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в Telegram.

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