В больницах Кубани продолжают лечение 16 пострадавших при крушении самолета в Ейске

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всем пациентам, пострадавшим в результате падения Су-34 на жилую многоэтажку в Ейске, оказывают всю необходимую медицинскую помощь для скорейшего выздоровления и восстановления.

Сейчас лечение продолжают 16 пострадавших жильцов многоэтажки. Из них 10 человек лечатся в Ейской ЦРБ, все они в состоянии средней степени тяжести. В ККБ № 1 находятся четыре пациента, в том числе один ребенок. В Детской краевой клинической больнице лежит ребенок в стабильно тяжелом состоянии. В перинатальном центре Краснодара находится одна беременная пациентка.

Еще один пострадавший житель многоэтажки в Ейске наблюдается амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего после крушения самолета в Ейске пострадали 43 человека, погибли 15 человек.