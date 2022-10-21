В больницах Кубани продолжают лечение 16 пострадавших при крушении самолета в Ейске
Общество
21.10.2022 17:51
Всем пациентам, пострадавшим в результате падения Су-34 на жилую многоэтажку в Ейске, оказывают всю необходимую медицинскую помощь для скорейшего выздоровления и восстановления.
Сейчас лечение продолжают 16 пострадавших жильцов многоэтажки. Из них 10 человек лечатся в Ейской ЦРБ, все они в состоянии средней степени тяжести. В ККБ № 1 находятся четыре пациента, в том числе один ребенок. В Детской краевой клинической больнице лежит ребенок в стабильно тяжелом состоянии. В перинатальном центре Краснодара находится одна беременная пациентка.
Еще один пострадавший житель многоэтажки в Ейске наблюдается амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего после крушения самолета в Ейске пострадали 43 человека, погибли 15 человек.
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