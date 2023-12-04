Выплату соцработникам в 1 млн рублей на ипотеку сохранят в 2024 году на Кубани

На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 4 декабря с вопросом о предоставлении выплаты обратилась педагог из Сочи.

Женщина интересовалась тем, сохранится ли в следующем году выплата в размере 1 млн рублей для учителей, врачей и соцработников на первоначальный взнос по ипотеке.

Вениамин Кондратьев сообщил, что эта мера поддержки действует на Кубани 2 года. Такой меры поддержки нет ни в одном другом регионе.

«Она доказала свою востребованность и, конечно, мы сохраним ее в следующем году. Мера будет действовать до тех пор, пока проблему полностью не закроем. Это реальная возможность помочь людям решить жилищный вопрос и закрыть дефицит специалистов в учреждениях соцсферы», — отметил глава региона.

В прошлом году по 300 учителей, врачей и соцработников получили выплаты в размере 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. В это году выплаты получили уже 800 человек из 1,2 тыс. заявок. Большинство использовали деньги на покупку готового жилья, в том числе 16 специалистов решили направить деньги от выплаты на строительство собственных домов.

Прием заявлений на выплату начнут в начале 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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