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Прямая линия: детскую поликлинику в ГМР Краснодара откроют к 1 марта 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryamaya-liniya-detskuyu-polikliniku-v-gmr-krasnodara-otkroyut-k-1-marta-2024-goda
Прямая линия: детскую поликлинику в ГМР Краснодара откроют к 1 марта 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К главе Кубани Вениамину Кондратьеву обратилась жительница микрорайона Гидростроителей Краснодара.

Она рассказала, что район активно заселяется, много семей с детьми. К концу года обещали открыть детскую поликлинику, но объект все еще не достроили.

Проектировщики оказались недобросовестными, они даже не сделали почвенное обследование, начали копать и территорию подтопило, заявил губернатор. Все 19 поликлиник, которые строят сейчас, достроят в следующем году, также начнут строительство еще пяти поликлиник.

«Поликлиника с 20-летней историей — ее начало строить Минобороны в 2006 году. Здание отстояли, строительство продолжили. Сейчас готовность 97%, до 15 декабря стройку завершим и до конца введем объект в эксплуатацию. С начала года начнем передавать объект министерству здравоохранения для лицензирования и начала функционирования», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Первых пациентов поликлиника начнет 1 марта 2024 года, заявил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филлипов.

Прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева можно посмотреть на нашем сайте, в нашем Telegram-канале и социальных сетях: VKOKRuTube и YouTube.

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