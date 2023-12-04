Прямая линия: детскую поликлинику в ГМР Краснодара откроют к 1 марта 2024 года

К главе Кубани Вениамину Кондратьеву обратилась жительница микрорайона Гидростроителей Краснодара.

Она рассказала, что район активно заселяется, много семей с детьми. К концу года обещали открыть детскую поликлинику, но объект все еще не достроили.

Проектировщики оказались недобросовестными, они даже не сделали почвенное обследование, начали копать и территорию подтопило, заявил губернатор. Все 19 поликлиник, которые строят сейчас, достроят в следующем году, также начнут строительство еще пяти поликлиник.

«Поликлиника с 20-летней историей — ее начало строить Минобороны в 2006 году. Здание отстояли, строительство продолжили. Сейчас готовность 97%, до 15 декабря стройку завершим и до конца введем объект в эксплуатацию. С начала года начнем передавать объект министерству здравоохранения для лицензирования и начала функционирования», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Первых пациентов поликлиника начнет 1 марта 2024 года, заявил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филлипов.