Выплату для контрактников СВО увеличили до 400 тыс. рублей в Новороссийске

Об этом 20 сентября в своем Telegram сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко после проведенного там заседания городской Думы.

По его словам, депутаты согласовали проект, согласно которому граждане, заключившие контракта на прохождение службы в войсках РФ в новороссийском военкомате или пункте отбора, получат муниципальную (единовременную) выплату в размере 400 тыс. рублей (ранее она была 100 тыс. рублей). Кравченко уточнил, что новое решение распространяется на всех добровольцев, которые подпишут документ, начиная с 1 октября 2024 года.

«Общая единовременная выплата теперь составит более 2 млн рублей», — написал глава города-героя.

На заседании парламентарии также рассмотрели вопрос и удовлетворили заявление о досрочном прекращении полномочий депутата городской Думы VII созыва Новороссийска по одномандатному избирательному округу №24 Юрченко Леонида Владимировича в связи с личными обстоятельствами.

«Утвердили ряд изменений и дополнений в ранее принятые решения для их соответствия с нововведениями в законодательстве», — добавил Андрей Кравченко.

Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

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