Выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию предложили в Госдуме

Законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии планируют внести на рассмотрение депутатов Госдумы до конца года.

По словам вице-спикера ГД Бориса Чернышова, законопроект востребован и актуален, так как в стране второй год подряд наблюдается повышенная инфляция. Депутат отметил, что планирует доработать документ, так как с первого раза он не получил поддержки. После внесенных замечаний проект закона будет внесен в Госдуму. Ожидается, что это произойдет до конца года.

«Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», — цитирует депутата РИА «Новости».

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