МРОТ в размере 22 тыс. 440 рублей в 2025 году предложил установить Минтруд РФ

Законопроект министерства труда РФ предлагает с 1 января 2025 года увеличить минимальный размер оплаты труда сразу на 16,6% — до 22 тыс. 440 рублей.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», — заявил министр труда России Антон Котяков.

Увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн человек. Он будет устанавливаться в соотношении с медианной зарплатой, соотношение при этом увеличили до 48% медианной зарплаты, которая в 2023 году составила 46 тыс. 751 рубль, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

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