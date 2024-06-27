Ввести выплаты для студентов с детьми в размере МРОТ предложили в Минобрнауки РФ

На новую ежемесячную матподдержку в рамках нацпроекта «Семья» смогли бы рассчитывать обучающиеся в вузах родители детей дошкольного возраста.

«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект «Семья» ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», — говорится в тексте обращения.

Национальный проект «Семья» запустят в России с начала 2025 года. Он будет самым масштабным по финансированию и по мероприятиям, отметила замглавы кабинета министров РФ Татьяна Голикова.

Со следующего года МРОТ в стране будут рассчитывать согласно медианной зарплате на рынке труда. Таким образом, ожидается, что он превысит 22 тыс. рублей. В этом году минимальный размер оплаты труда составляет чуть более 19,2 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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