Повысить до 60 тыс. рублей стипендию для части аспирантов предложили в России

На такую материальную поддержку смогут рассчитывать аспиранты с хорошей успеваемостью, которые проводят исследования в приоритетных для страны сферах.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, чтобы молодые ученые могли спокойно посвятить себя исследованию, не беспокоясь о бытовых вопросах, для них нужно предусмотреть достаточный размер стипендии.

«Например, он может составлять не менее трех МРОТ по региону. То есть порядка 60 тыс. рублей», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Обязательным условием для выплаты такой стипендии Лантратова указала успешную защиту кандидатской диссертации. Чтобы реализовать это нововведение, она предложила учредить государственный Фонд поддержки аспирантов.

«Такие меры помогут финансово поддержать молодых ученых и позволят им посвятить время научным исследованиям и разработкам, что будет способствовать развитию российской науки и увеличению ее конкурентоспособности на глобальном рынке», — отметила Яна Лантратова.

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