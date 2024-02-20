Повысить студенческую стипендию до прожиточного минимума предложило Минобрнауки

Министерство образования и науки РФ рекомендовало университетам установить размер стипендии для студентов на уровне не ниже прожиточного минимума.

Соответствующее письмо отправили в российские вузы, сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Эта мера поддержки направлена в первую очередь на студентов, живущих лишь на стипендию и не имеющих других источников дохода.

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал Могилевский.

Так, вузам рекомендовали установить сумму ежемесячной академической и социальной стипендий не ниже 13 тыс. 919 рублей.

По словам профессора НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, сейчас размер базовой академической стипендии и социальной втрое ниже, чем установленный прожиточный минимум по стране. Это значительно усложняет материальное положение студентов.

«Сейчас сумма базовой академической и социальной стипендии фактически менее 5 тыс. рублей, если студент не учится в регионах с повышающим стипендию коэффициентом за климатические и территориальные условия и у него нет иных специальных условий», — объяснила Абанкина.

Она добавила, что университеты вправе самостоятельно устанавливать размер стипендий, но при расчете стипендиального фонда важно учитывать количество бюджетников, в том числе социально нуждающихся студентов, пишут «Известия».

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