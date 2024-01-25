Кондратьев: 3 тыс. студентов с 2024 года начнут получать специальную стипендию

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 25 января вместе со своим заместителем Анной Миньковой и министром образования края Еленой Воробьевой посетил обновленный «Дом молодежи» в Краснодаре.

В трехэтажном здании на улице Сормовской выполнили капитальный ремонт в конце прошлого года. Глава Краснодарского края посмотрел творческие зоны и обновленную территорию, а затем пообщался с участниками тематических площадок.

Губернатор отметил, что власти стремятся создать комфортные условия для личностного развития молодежи в регионе, объединив их на одной площадке. В регионе поддерживают актуальные проекты волонтеров и молодых ученых, а также помогают раскрыться творческим личностям.

«С этого года 3 тыс. активных студентов будут получать специальную молодежную стипендию в размере 10 тыс. рублей. Всего четыре года назад на весь край было 50 стипендиатов, которые получали по 3 тыс. рублей», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что конкурс «Регион 93» собирает креативных ребят и по-настоящему доказал свою эффективность. Победители теперь смогут получить до 500 тыс. рублей на реализацию социальных проектов. В проекте «Бизнес молодых» участие приняли уже свыше 9 тыс. человек. Из них почти 600 участников защитили свои проекты, а победитель получил 1 млн рублей.

Кондратьев подчеркнул, что подобных условий для молодежи нет ни в одном регионе страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.