Выпившего маршрутчика во время рейса задержали в Сочи

Сотрудники ДПС по Хостинскому району 28 сентября проводили профилактическое мероприятие «Автобус» и проверяли водителей городских маршруток.

На Курортном проспекте инспекторы остановили маршрутный автобус № 29 С. Правоохранителям показалось, что водитель маршрутки пьян, они предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Тогда маршрутчика отстранили от управления пассажирским автобусом, транспорт отправили на спецстоянку.

Пока в отношении мужчины составили протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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