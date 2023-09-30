Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Выпившего маршрутчика во время рейса задержали в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vypivshego-marshrutchika-vo-vremya-rejsa-zaderzhali-v-sochi
Выпившего маршрутчика во время рейса задержали в Сочи
Фото t.me/mvd_23

Сотрудники ДПС по Хостинскому району 28 сентября проводили профилактическое мероприятие «Автобус» и проверяли водителей городских маршруток.

На Курортном проспекте инспекторы остановили маршрутный автобус № 29 С. Правоохранителям показалось, что водитель маршрутки пьян, они предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Тогда маршрутчика отстранили от управления пассажирским автобусом, транспорт отправили на спецстоянку.

Пока в отношении мужчины составили протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель маршрутки и пассажир подрались в Новороссийске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях