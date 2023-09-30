Выпившего маршрутчика во время рейса задержали в Сочи
Происшествия
30.09.2023 13:10
Сотрудники ДПС по Хостинскому району 28 сентября проводили профилактическое мероприятие «Автобус» и проверяли водителей городских маршруток.
На Курортном проспекте инспекторы остановили маршрутный автобус № 29 С. Правоохранителям показалось, что водитель маршрутки пьян, они предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался.
Тогда маршрутчика отстранили от управления пассажирским автобусом, транспорт отправили на спецстоянку.
Пока в отношении мужчины составили протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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