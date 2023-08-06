Водитель маршрутки и пассажир подрались в Новороссийске

Инцидент произошел днем 5 августа на остановке «улица Черняховского» на проспекте Ленина.

О слоившемся рассказали в соцсетях очевидцы. Они сообщили, что в маршрутке работал кондиционер и при этом был открыт люк. Один из пассажиров закрыл люк. Водителю это не понравилось, вспыхнул конфликт, перешедший в драку.

«По факту произошедшего между пассажиром и водителем маршрутного транспорта на проспекте Ленина города Новороссийска полицией города назначено проведение проверки. В ходе проверки будет дана правовая оценка произошедшему», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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