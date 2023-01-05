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Выпавшая из окна квартиры в Геленджике двухлетняя девочка идет на поправку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vypavshaya-iz-okna-kvartiry-v-gelendzhike-dvuhletnyaya-devochka-idet-na-popravku
Выпавшая из окна квартиры в Геленджике двухлетняя девочка идет на поправку
Фото из соцсетей

Несчастный случай произошел 2 января в многоквартирном доме на улице Кирова. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже.

При падении с высоты ребенок получил серьезные травмы. Девочку госпитализировали в горбольницу.

Теперь стало известно, что пострадавший ребенок активно идет на поправку. Девочку перевели из реанимации в травматологию. По словам врачей, ее состояние удовлетворительное. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, пишет газета «Прибой».

Читайте также: в Краснодаре из окна многоэтажки выпал 8-летний мальчик, его госпитализировали. Инцидент произошел на улице Черкасской 25 ноября в 10:50.

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