Выпавшая из окна квартиры в Геленджике двухлетняя девочка идет на поправку
Происшествия
05.01.2023 10:59
Несчастный случай произошел 2 января в многоквартирном доме на улице Кирова. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже.
При падении с высоты ребенок получил серьезные травмы. Девочку госпитализировали в горбольницу.
Теперь стало известно, что пострадавший ребенок активно идет на поправку. Девочку перевели из реанимации в травматологию. По словам врачей, ее состояние удовлетворительное. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, пишет газета «Прибой».
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