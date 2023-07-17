Вымогавших деньги у чиновников и предпринимателей журналистов задержали в Краснодаре

Администратор и редактор сайта и канала в соцсетях подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере.

По предварительным данным, злоумышленники создали анонимные сайт и Telegram-канал в 2021 году. Там они публиковали ложные сведения, которые порочили честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателей и представителей органов власти.

За удаление информации и отказ от дальнейшего распространения мужчины вымогали крупные суммы денег, которые потерпевшие переводили на криптокошельки, зарегистрированные на подставных людей.

В ходе розыска задержали администратор и профессионального редактора, который готовил публикации. Во время обыска у подозреваемых изъяли оргтехнику и черновики компрометирующих статей.

Собранные материалы передали в следственные органы, сообщает «МВД Медиа».

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