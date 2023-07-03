В Ростове-на-Дону суд рассмотрит дело о ложном доносе кубанского бизнесмена на членов банды Цапков

Об этом 3 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По данным следствия, бизнесмен из станицу Кущевской Александр Исюк заявил о том, что члены банды Цапков — Вячеслав Цеповяз и его бывшая супруга Наталья Стришняя вымогали у него 70 млн рублей. Уголовное дело о вымогательстве возбудили в 2019 году.

В 2021 году следствие установило, что Исюк предоставил поддельные документы. В связи с этим уголовное преследование прекратили. В отношении бизнесмена возбудили дело о ложном доносе о вымогательстве.

В ходе прений сторон прокуратура попросил суд назначить обвиняемому 7 лет лишения свободы.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону назначил заседание на 10:00 18 июля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первое слушание по делу Александра Исюка, на котором присутствовал Вячеслав Цеповяз, состоялось в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону в январе. В ходе заседания Вячеслав Цеповяз находился в закрытом помещении в наручниках и в сопровождении конвоя из трех человек. В ходе допроса Цеповяз сообщил суду лишь то, что ему было известно о ситуации со слов его брата Андрея Цеповяза. В момент обращения Исюка в правоохранительные органы Вячеслав Цеповяз отбывал наказание в колонии.