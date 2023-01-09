Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Член банды «Цапков» выступил в качестве потерпевшего в суде Ростова-на-Дону

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chlen-bandy-tsapkov-vystupil-kachestve-poterpevshego-v-sude-rostova-na-donu
Член банды «Цапков» выступил в качестве потерпевшего в суде Ростова-на-Дону
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Первое слушание по делу Александра Исюка, на котором присутствовал Вячеслав Цеповяз, прошло в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону.

Сообщается, что в ходе заседания Вячеслав Цеповяз находился в закрытом помещении в наручниках и в сопровождении конвоя из трех человек. Ответчика по делу, Александра Исюка, подозревают в мошенничестве и ложном доносе.

В 2019 году Исюк сообщил в полицию о том, что Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья якобы отняли у него 70 млн рублей. Расследование прекратили в 2021 году в связи с отсутствием преступления. Летом того же года Исюка арестовали по обвинению в заведомо ложном доносе и в мошенничестве.

В ходе допроса Цеповяз сообщил суду лишь то, что ему было известно о ситуации со слов его брата Андрея Цеповяза. В момент обращения Исюка в правоохранительные органы Вячеслав Цеповяз отбывал наказание в колонии.

Бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя, также признанная потерпевшей, на первое слушание не явилась. Защита Исюка настаивает на обязательном участии Стришней в процессе, сообщает «Коммерсантъ Юг».

Читайте также: имущество связанного с делом Цапков агропредприятия из Кущевского района оценили в 1,3 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Жильцы дома на Зиповской рассказали о лифте, который чуть не сорвался с пассажиркой внутри
  2. Хохлов и Кириченко вошли в тренерский штаб ФК «Сочи»
  3. СКР возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске
  4. Спасатели эвакуировали с горы Фишт туриста со сломанной ногой
  5. Супруги из Тамани нашли в море бутылку с посланием от команды Федора Конюхова
  6. Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях