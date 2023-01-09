Член банды «Цапков» выступил в качестве потерпевшего в суде Ростова-на-Дону

Первое слушание по делу Александра Исюка, на котором присутствовал Вячеслав Цеповяз, прошло в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону.

Сообщается, что в ходе заседания Вячеслав Цеповяз находился в закрытом помещении в наручниках и в сопровождении конвоя из трех человек. Ответчика по делу, Александра Исюка, подозревают в мошенничестве и ложном доносе.

В 2019 году Исюк сообщил в полицию о том, что Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья якобы отняли у него 70 млн рублей. Расследование прекратили в 2021 году в связи с отсутствием преступления. Летом того же года Исюка арестовали по обвинению в заведомо ложном доносе и в мошенничестве.

В ходе допроса Цеповяз сообщил суду лишь то, что ему было известно о ситуации со слов его брата Андрея Цеповяза. В момент обращения Исюка в правоохранительные органы Вячеслав Цеповяз отбывал наказание в колонии.

Бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя, также признанная потерпевшей, на первое слушание не явилась. Защита Исюка настаивает на обязательном участии Стришней в процессе, сообщает «Коммерсантъ Юг».

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