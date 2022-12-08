Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Имущество связанного с делом Цапков агропредприятия из Кущевского района оценили в 1,3 млрд рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/imushhestvo-svyazannogo-s-delom-tsapkov-agropredpriyatiya-iz-kushhevskogo-rajona-otsenili-v-1-3-mlrd-rublej
Имущество связанного с делом Цапков агропредприятия из Кущевского района оценили в 1,3 млрд рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом говорится в отчете оценщика, опубликованном конкурсным управляющим «Агрокомплекса Кущевский» на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

По данным портала, агропредприятия оценивали как имущественный комплекс, включающий в себя объекты недвижимости, оборудование, автомобили и права дебиторской задолженности. Определенная оценщиком стоимость превысила 1,3 млрд рублей.

Суд признал комплекс банкротом в 2019 году на основании требований 11 кредиторов на сумму задолженности 423 млн рублей. Учредителями компании являются бизнесмен Федор Стрельцов и его супруга. Стрельцова обвиняли в ряде экономических преступлений и возможных связях с бандой Цапков, сообщает ТАСС.

Читайте также: сотрудников концерна «Покровский» заподозрили в шантаже по делу экс-супруги Цеповяза Стришней.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  2. Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
  3. В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, трое пострадали
  4. Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара
  5. Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
  6. Медики первичного звена с января начнут получать дополнительные выплаты
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях