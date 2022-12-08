Имущество связанного с делом Цапков агропредприятия из Кущевского района оценили в 1,3 млрд рублей
Происшествия
08.12.2022 15:56
Об этом говорится в отчете оценщика, опубликованном конкурсным управляющим «Агрокомплекса Кущевский» на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.
По данным портала, агропредприятия оценивали как имущественный комплекс, включающий в себя объекты недвижимости, оборудование, автомобили и права дебиторской задолженности. Определенная оценщиком стоимость превысила 1,3 млрд рублей.
Суд признал комплекс банкротом в 2019 году на основании требований 11 кредиторов на сумму задолженности 423 млн рублей. Учредителями компании являются бизнесмен Федор Стрельцов и его супруга. Стрельцова обвиняли в ряде экономических преступлений и возможных связях с бандой Цапков, сообщает ТАСС.
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