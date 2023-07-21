Выманившей у клиентки из Сочи 2 млн рублей «волшебнице» из TikTok дали 3 года колонии

Больше 2 млн рублей за месяц получила аферистка, представляющаяся магом и экстрасенсом, на проведение обрядов по улучшению здоровья и налаживанию личной жизни.

По данным следствия, злоумышленница создала в соцсети TikTok страницу, на которой указала, что является экстрасенсом, магом и целительницей. Вскоре к ней за помощью обратилась женщина. Лже-экстрасенс убедила клиентку, что для благополучного разрешения ее ситуации необходимы специальные обряды и практики.

За месяц на эти цели «экстрасенс» выманила у клиентки более 2 млн рублей. На злоумышленницу завели уголовное дело за мошенничество.

На суде подозреваемая признала свою вину и то, что экстрасенсом не является. Лазаревский районный суд Сочи приговорил женщину к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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