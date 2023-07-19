Бухгалтер присвоила более полумиллиона рублей из 8 детских садов в Лабинском районе

Похищенные деньги 44-летняя местная жительница перечисляла на счета знакомых.

По данным следствия, женщина была бухгалтером в муниципальном учреждении. В течение нескольких лет она перечисляла на счета знакомых деньги, излишне уплаченные за содержание воспитанников восьми детских садов.

Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей. Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. За мошенничество бывшему бухгалтеру грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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