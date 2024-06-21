Выманившего у подростка интимные фотографии футболиста арестовали в Адыгее

В Майкопе суд арестовал мужчину, который в соцсетях развращал подростка из Архангельска.

По данным следствия, 30 марта 2023 года игрок ФК «Дружба», находясь во Владикавказе, общался в соцсетях с подростком, который живет в Архангельске. Зная, что мальчику еще нет 14 лет, мужчина во время переписки убедил его прислать ему видеозаписи интимного характера. Затем мужчина потребовал у мальчика деньги под угрозой распространения видеозаписи. Мальчик отказался передать деньги, тогда мужчина распространил материал.

Возбудили уголовное дело о незаконном распространении личной информации, вымогательстве, насильственных действиях сексуального характера и незаконном обороте порнографических материалов. Майкопский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца до 6 августа. Постановление не вступило в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея в Telegram.

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