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Суд дал 35 лет колонии на двоих сожителям, развращавшим девочку в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-dal-35-let-kolonii-na-dvoih-sozhitelyam-razvrashhavshim-devochku-v-krasnodare
Суд дал 35 лет колонии на двоих сожителям, развращавшим девочку в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прикубанский районный суд Краснодара 20 июня вынес приговор в отношении мужчины и женщины, которых обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка.

По данным суда, сожители совершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери женщины. Мужчина украл сотовые телефоны и деньги с найденных им банковских карт.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд назначил матери девочки 18 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также на 15 лет запретил ей заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними, с ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 70 тыс. рублей.

Сожителю суд назначил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, запретил ему на 10 лет работать с детьми. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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