Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вылетевшая на рельсы машина парализовала движение трамваев в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyletevshaya-na-relsy-mashina-paralizovala-dvizhenie-tramvaev-v-krasnodare
Вылетевшая на рельсы машина парализовала движение трамваев в Краснодаре
Вылетевшая на рельсы машина парализовала движение трамваев в Краснодаре

Инцидент произошел 16 марта на улице Красных Зорь перед улицей Чернышевского в 13:51.

Фотографии автомобиля, стоящего на рельсах и заблокировавшего движение трамваев, выложили в соцсети очевидцы. На фото видно, что машина боком зацепила трамвай № 20.

В МУП КТТУ сообщили, что в результате ДТП остановилось движение маршрутов № 20, № 1, 2 и 3. В 14:40, то есть через 49 минут после аварии, движение в сторону улицы Московской восстановили. К улице Достоевского трамваи пока не идут.

«Участники данного ДТП к его оформлению сотрудников полиции не привлекали», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре столкнулись трамвай и КамАЗ.

ТОП 5 СТАТЕЙ
Ласковый убийца: чем опасен гепатит C
Ласковый убийца: чем опасен гепатит C
Весенняя метеозависимость: как пережить резкую смену погоды
Весенняя метеозависимость: как пережить резкую смену погоды
Сыроеды-антипрививочники морят своих детей голодом: их право или статья?
Сыроеды-антипрививочники морят своих детей голодом: их право или статья?
Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
10 рецептов вкусных смузи
10 рецептов вкусных смузи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании пограничного управления ФСБ
  2. В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения в семье блогера-сыроеда
  3. Почти 700 штрафов оплатил житель Краснодарского края, чтобы не лишиться своего Land Rover
  4. Арендаторы ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре написали в прокуратуру коллективную жалобу
  5. Исследование: женихи из Краснодара дарят кольца из золота, москвичи — из серебра
  6. В зоопарке Новороссийска любимец публики олень Паша опять остался без рогов
Прямой эфир
Мы в соцсетях