Вылетевшая на рельсы машина парализовала движение трамваев в Краснодаре

Инцидент произошел 16 марта на улице Красных Зорь перед улицей Чернышевского в 13:51.

Фотографии автомобиля, стоящего на рельсах и заблокировавшего движение трамваев, выложили в соцсети очевидцы. На фото видно, что машина боком зацепила трамвай № 20.

В МУП КТТУ сообщили, что в результате ДТП остановилось движение маршрутов № 20, № 1, 2 и 3. В 14:40, то есть через 49 минут после аварии, движение в сторону улицы Московской восстановили. К улице Достоевского трамваи пока не идут.

«Участники данного ДТП к его оформлению сотрудников полиции не привлекали», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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