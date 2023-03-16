Вылетевшая на рельсы машина парализовала движение трамваев в Краснодаре
Происшествия
16.03.2023 15:13
Инцидент произошел 16 марта на улице Красных Зорь перед улицей Чернышевского в 13:51.
Фотографии автомобиля, стоящего на рельсах и заблокировавшего движение трамваев, выложили в соцсети очевидцы. На фото видно, что машина боком зацепила трамвай № 20.
В МУП КТТУ сообщили, что в результате ДТП остановилось движение маршрутов № 20, № 1, 2 и 3. В 14:40, то есть через 49 минут после аварии, движение в сторону улицы Московской восстановили. К улице Достоевского трамваи пока не идут.
«Участники данного ДТП к его оформлению сотрудников полиции не привлекали», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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