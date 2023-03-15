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В Краснодаре столкнулись трамвай и КамАЗ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stolknulis-tramvaj-i-kamaz
В Краснодаре столкнулись трамвай и КамАЗ
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла 15 марта в 17:45 на пересечении улиц Ставропольской и Стасова.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, водитель трамвая при повороте зацепил самосвал КамАЗ. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе ПУП «КТТУ» интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что трамваи стояли на линии 11 минут, в 18:06 движение возобновили.

Обстоятельства аварии уточняются.

Читайте также: из-за экстренной остановки трамвая на 25 минут остановилось движение 7 маршрутов в Краснодаре.

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