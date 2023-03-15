В Краснодаре столкнулись трамвай и КамАЗ
Происшествия
15.03.2023 18:55
Авария произошла 15 марта в 17:45 на пересечении улиц Ставропольской и Стасова.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, водитель трамвая при повороте зацепил самосвал КамАЗ. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе ПУП «КТТУ» интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что трамваи стояли на линии 11 минут, в 18:06 движение возобновили.
Обстоятельства аварии уточняются.
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