В Краснодаре столкнулись трамвай и КамАЗ

Авария произошла 15 марта в 17:45 на пересечении улиц Ставропольской и Стасова.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, водитель трамвая при повороте зацепил самосвал КамАЗ. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе ПУП «КТТУ» интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что трамваи стояли на линии 11 минут, в 18:06 движение возобновили.

Обстоятельства аварии уточняются.

Читайте также: из-за экстренной остановки трамвая на 25 минут остановилось движение 7 маршрутов в Краснодаре.