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Вылетели в кювет: в столкновении «Лады» и Lexus пострадали три человека в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyleteli-v-kyuvet-v-stolknovenii-lady-i-lexus-postradali-tri-cheloveka-v-krasnodarskom-krae
Вылетели в кювет: в столкновении «Лады» и Lexus пострадали три человека в Краснодарском крае
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла 17 января около 12:00 в районе 20 км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 50-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору». За рулем отечественной легковушки находился 35-летний мужчина. Ранее его лишили водительских прав, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

От удара машины вылетели с дороги в кювет и опрокинулись. В результате аварии травмы получили оба водителя и 52-летняя пассажирка иномарки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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