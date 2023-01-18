Вылетели в кювет: в столкновении «Лады» и Lexus пострадали три человека в Краснодарском крае
Происшествия
18.01.2023 14:06
Авария произошла 17 января около 12:00 в районе 20 км трассы «Кавказ».
По предварительным данным, 50-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору». За рулем отечественной легковушки находился 35-летний мужчина. Ранее его лишили водительских прав, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
От удара машины вылетели с дороги в кювет и опрокинулись. В результате аварии травмы получили оба водителя и 52-летняя пассажирка иномарки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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