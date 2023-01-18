Иномарка влетела в бетонное ограждение в Горячем Ключе, погибли водитель и пассажир

Смертельное ДТП произошло 18 января около 10:00 в районе 1 тыс. 394 км трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 38-летний водитель Lifan превысил скорость, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.

В результате аварии погиб водитель и его 36-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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