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Иномарка влетела в бетонное ограждение в Горячем Ключе, погибли водитель и пассажир

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vletela-v-betonnoe-ograzhdenie-v-goryachem-klyuche-pogibli-voditel-i-passazhir
Иномарка влетела в бетонное ограждение в Горячем Ключе, погибли водитель и пассажир
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 18 января около 10:00 в районе 1 тыс. 394 км трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 38-летний водитель Lifan превысил скорость, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.

В результате аварии погиб водитель и его 36-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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