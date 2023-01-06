Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус

Инцидент на горнолыжной трассе на Эльбрусе произошел 5 января. Следственный комитет проводит проверку.

По предварительным данным, 43-летний мужчина нарушил требования к скоростному спуску. Он выехал за ограждение трассы и на высокой скорости врезался в другого лыжника, который, предположительно, отдыхал за пределами трассы. В результате столкновения мужчина получил травмы, от которых скончался. Второй лыжник был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СК РФ по Кабардино- Балкарской Республике.

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