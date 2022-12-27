Вылетел с перекрестка и врезался в забор: 82-летний пенсионер погиб в ДТП в Кореновском районе
Происшествия
27.12.2022 11:06
Авария произошла 26 декабря в 15:00 на 7 км трассы Платнировская — Сергиевская — Дядьковская.
По предварительным данным, 82-летний местный житель сел за руль ВАЗ-21074. На перекрестке он съехал с дороги, машина продолжила движение и врезалась в забор частного дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП мужчина погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются. При проверке по базе данных сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что пенсионера ранее лишили водительских прав.
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