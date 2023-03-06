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Вылетел с дороги и врезался в дерево: 63-летний водитель погиб в перевернувшейся иномарке под Армавиром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyletel-s-dorogi-i-vrezalsya-v-derevo-63-letnij-voditel-pogib-v-perevernuvshejsya-inomarke-pod-armavirom
Вылетел с дороги и врезался в дерево: 63-летний водитель погиб в перевернувшейся иномарке под Армавиром
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 6 марта около 15:05 на трассе Армавир — Курганинск в районе поворота на хутор Кочергин.

По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем Mitsubishi Lancer ехал со стороны Армавира в сторону Курганинска. Он не справился с управлением, машина вылетела с трассы, врезалась в дорожные знаки и в дерево, после чего перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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