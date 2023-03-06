Вылетел с дороги и врезался в дерево: 63-летний водитель погиб в перевернувшейся иномарке под Армавиром
Происшествия
06.03.2023 17:48
Авария произошла 6 марта около 15:05 на трассе Армавир — Курганинск в районе поворота на хутор Кочергин.
По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем Mitsubishi Lancer ехал со стороны Армавира в сторону Курганинска. Он не справился с управлением, машина вылетела с трассы, врезалась в дорожные знаки и в дерево, после чего перевернулась.
В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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