Вылетел с дороги и врезался в дерево: 63-летний водитель погиб в перевернувшейся иномарке под Армавиром

Авария произошла 6 марта около 15:05 на трассе Армавир — Курганинск в районе поворота на хутор Кочергин.

По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем Mitsubishi Lancer ехал со стороны Армавира в сторону Курганинска. Он не справился с управлением, машина вылетела с трассы, врезалась в дорожные знаки и в дерево, после чего перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: выбежал из-за припаркованной машины — 6-летнего мальчика сбила иномарка во дворе многоэтажки в Сочи.