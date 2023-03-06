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Выбежал из-за припаркованной машины: 6-летнего мальчика сбила иномарка во дворе многоэтажки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vybezhal-iz-za-priparkovannoj-mashiny-6-letnego-malchika-sbila-inomarka-vo-dvore-mnogoetazhki-v-sochi
Выбежал из-за припаркованной машины: 6-летнего мальчика сбила иномарка во дворе многоэтажки в Сочи
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 5 марта около 17:00 во дворе многоэтажного дома по улице Тепличной.

По предварительным данным, 32-летний мужчина ехал за рулем Renault Duster и сбил 6-летнего мальчика, который во время прогулки выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. На верхней одежде ребенка не было светоотражающих элементом.

В результате ДТП мальчик получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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