Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае

Авария произошла 5 марта в 15:30 на 28-м километре трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21124 ехал со стороны Туапсе в сторону Джубги. Он выехал на встречную полосу и столкнулся там с Hyundai Solaris, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП в отечественной легковушке пострадали 6 человек, трое из которых дети, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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