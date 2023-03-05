Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Происшествия
05.03.2023 18:25
Авария произошла 5 марта в 15:30 на 28-м километре трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе.
По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21124 ехал со стороны Туапсе в сторону Джубги. Он выехал на встречную полосу и столкнулся там с Hyundai Solaris, которым управлял 37-летний мужчина.
В результате ДТП в отечественной легковушке пострадали 6 человек, трое из которых дети, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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