На Кубани 16-летний подросток и его 18-летний друг пострадали в перевернувшейся иномарке
Происшествия
05.03.2023 10:27
Авария произошла 4 марта в 14:00 асов 4 марта на автодороге Майкоп — Туапсе.
По предварительным данным, 18-летний парень без водительских прав ехал со стороны Майкопа в Апшеронск за рулем автомобиля марки BYD F3. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дорожное металлическое ограждение. После этого иномарка опрокинулась.
В результате аварии пострадали сам водитель и его 16-летний пассажир. В отношении водителя составили административные материалы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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