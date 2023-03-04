В Ейском районе на трассе иномарка врезалась в трактор, опрокинулась и протаранила легковушку

ДТП с участием трех автомобилей произошло 4 марта в 8:35 на трассе Приазовка — Воронцовка — Должанская 2 км. 170 м.

По предварительным данным, водитель Peugeot 308 двигалась в направлении села Приазовка. Она превысила скорость и не выдержала безопасную дистанцию при сближении с колесным трактором New Holland», который ехал в попутном направлении. Произошло касательное столкновение. От удара иномарка опрокинулась на крышу и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Skoda Octavia.

В результате ДТП пострадавших нет. Все три автомобиля получили механические повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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