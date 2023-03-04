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В Сочи на трассе иномарка влетела в «Газель» и загорелась, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-trasse-inomarka-vletela-v-gazel-i-zagorelas-voditel-pogib
В Сочи на трассе иномарка влетела в «Газель» и загорелась, водитель погиб
Фото t.me/sochitypical

ДТП произошло в ночь на 4 марта на 37 км + 950 м трасс Красная Поляна.

Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что в результате лобового столкновения с «Газелью» Mercedes загорелся. Также очевидцы рассказали, что в иномарке находились женщина и ребенок. Информация о том, что на месте аварии находился несовершеннолетний, не подтвердилась.

«После получении информации о происшествии на место выезжали три человека личного состава и одна единица техники. Выезд был осуществлен в 22:31», — прокомментировали в ГУ МСЧ России по Краснодарскому краю

По предварительной информации, 47-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель», за рулем которой был 37-летний мужчина. Предварительно, в аварии пострадали пять человек: водитель и трое пассажиров «Газели», а также водитель Mercedes. Их доставили в больницу. Водитель иномарки скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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