Проскочил на красный свет: тепловоз сбил выехавшую на рельсы иномарку в Лабинске

ДТП произошло 3 марта в 9:30 на улице Владимировской, 171. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видна легковушка, которая пытается проскочить ж/д переезд перед движущимся поездом.

По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем Opel Astra двигался по улице Революционной в сторону регулируемого ж/д переезда без шлагбаума. Иномарка на запрещающий сигнал светофора выехала на рельсы, где в нее врезался тепловоз без состава.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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