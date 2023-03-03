Проскочил на красный свет: тепловоз сбил выехавшую на рельсы иномарку в Лабинске
Происшествия
03.03.2023 16:12
ДТП произошло 3 марта в 9:30 на улице Владимировской, 171. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видна легковушка, которая пытается проскочить ж/д переезд перед движущимся поездом.
По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем Opel Astra двигался по улице Революционной в сторону регулируемого ж/д переезда без шлагбаума. Иномарка на запрещающий сигнал светофора выехала на рельсы, где в нее врезался тепловоз без состава.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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