Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вылетел на встречку: в Темрюке в ДТП с грузовиком пострадал 49-летний мужчина

Происшествия
31.08.2022 12:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyletel-na-vstrechku-v-temryuke-v-dtp-s-gruzovikom-postradal-49-letnij-muzhchina
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю. Видео t.me/temruk_info

Авария произошла 31 августа около 9:00 в районе объездной дороги в Темрюке.

По предварительным данным, 49-летний водитель легкового автомобиля Iran выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовым автомобилем «ГАЗ» под управлением 54-летнего мужчины.

От удара легковушку отбросило на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадал водитель Iran. Мужчину госпитализировали в ЦРБ Темрюка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи во время массового ДТП легковушка перевернулась на крышу, есть пострадавший.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
  6. Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Прямой эфир
Мы в соцсетях