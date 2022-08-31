Вылетел на встречку: в Темрюке в ДТП с грузовиком пострадал 49-летний мужчина

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю. Видео t.me/temruk_info

Авария произошла 31 августа около 9:00 в районе объездной дороги в Темрюке.

По предварительным данным, 49-летний водитель легкового автомобиля Iran выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовым автомобилем «ГАЗ» под управлением 54-летнего мужчины.

От удара легковушку отбросило на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадал водитель Iran. Мужчину госпитализировали в ЦРБ Темрюка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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