Вылетел на встречку: в Темрюке в ДТП с грузовиком пострадал 49-летний мужчина
Происшествия
31.08.2022 12:12
Авария произошла 31 августа около 9:00 в районе объездной дороги в Темрюке.
По предварительным данным, 49-летний водитель легкового автомобиля Iran выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовым автомобилем «ГАЗ» под управлением 54-летнего мужчины.
От удара легковушку отбросило на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадал водитель Iran. Мужчину госпитализировали в ЦРБ Темрюка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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