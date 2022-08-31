В Сочи во время массового ДТП легковушка перевернулась на крышу, есть пострадавший
Происшествия
31.08.2022 11:16
Авария произошла 30 августа в 17:10 на улице Разина в поселке Лоо в Лазаревском районе города-курорта.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу через сплошную линию и столкнулся ВАЗ-210930. От удара иномарку отбросило в свою полосу, где она столкнулась с ВАЗ-21120.
Отечественная легковушка от удара врезалась в препятствие справа и опрокинулась на крышу. В результате ДТП травмы получил водитель «девятки». Ему оказали медицинскую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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