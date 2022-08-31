В Сочи в массовом ДТП с пятью легковушками пострадали двое взрослых и ребенок
Происшествия
31.08.2022 10:00
Авария произошла 30 августа в 18:30 на автодороге Обход Сочи в Хостинском районе.
По предварительным данным, водитель Mercedes превысил скорость. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «ВАЗ». Обе машины продолжили движение и столкнулись с Ford. От удара кузов одной из машин оторвало, и он повредил еще один Mercedes, двигавшийся в попутном направлении. Mercedes в свою очередь врезался в Volkswagen.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры отечественного автомобиля. Среди них один несовершеннолетний, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
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