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В Сочи в массовом ДТП с пятью легковушками пострадали двое взрослых и ребенок

Происшествия
31.08.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-massovom-dtp-s-pyatyu-legkovushkami-postradali-dvoe-vzroslyh-i-rebenok
В Сочи в массовом ДТП с пятью легковушками пострадали двое взрослых и ребенок
Кадр из видео t.me/sochitypical

Авария произошла 30 августа в 18:30 на автодороге Обход Сочи в Хостинском районе.

По предварительным данным, водитель Mercedes превысил скорость. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «ВАЗ». Обе машины продолжили движение и столкнулись с Ford. От удара кузов одной из машин оторвало, и он повредил еще один Mercedes, двигавшийся в попутном направлении. Mercedes в свою очередь врезался в Volkswagen.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры отечественного автомобиля. Среди них один несовершеннолетний, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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